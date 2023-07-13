Никакого брака и детей: в России запретили смену пола

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», - сказано в проекте закона. Будет запрещен и прием медицинских препаратов в тех же целях.

Согласно закону, будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Кроме того, смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака.