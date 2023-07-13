Никакого брака и детей: в России запретили смену пола

Сегодня в Госдуме России единогласно принят во втором чтении проект закона, устанавливающий полный запрет смены пола.
«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», - сказано в проекте закона. Будет запрещен и прием медицинских препаратов в тех же целях.
Согласно закону, будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Кроме того, смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака.
Также для людей, сменивших свой пол, будет введен запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними.