WSJ: после мятежа Пригожина в России задержали 13 высокопоставленных офицеров, еще 15 отстранили от службы

Среди тех, кого задержали сотрудники ФСБ, оказался командующий Воздушно-космическими силами РФ, замкомандующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин, говорят источники WSJ.

По их словам, генерал находится под стражей в Москве, но не в СИЗО, и при этом его неоднократно допрашивали по поводу мятежа. Один из собеседников заявил, что Суровикин знал о планах насчет мятежа, но не участвовал в нем. Против Суровикина не выдвигали никаких обвинений. Источники говорят, что генерала могут отпустить, как только президент РФ Владимир Путин решит, как реагировать на последствия мятежа.

Сергея Суровикина не видели с тех пор, как утром 24 июня он записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их «остановиться». О возможном задержании генерала стало известно 28 июля, об этом сообщили источники The Moscow Times. Позже это подтвердили западные СМИ, например, The Financial Times.

По данным Bloomberg, военная прокуратура несколько дней допрашивала Суровикина о его связях с Пригожиным; генерала ограничили в передвижениях, но не арестовали. Основатель благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова сообщила в начале июля, что в СИЗО «Лефортово» забрали открытку, отправленную волонтерами на имя Суровикина. Источники журналиста Алексея Венедиктова заявили, что Суровикин находится в «служебном отпуске». При этом, отмечает Венедиктов, генерал не поздравил жену и дочь с их днями рождения в начале июля.

Дочь Суровикина Вероника заявила 29 июня «Базе», что сообщения о задержании генерала не соответствуют действительности. Знакомый жены Суровикина рассказал WSJ, что, по ее словам, генерал «не вернулся с работы». Источник российского издания «Верстка» сообщил 12 июля, что Суровикин задержан контрразведкой и изолирован больше двух недель. В тот же день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что Суровикин «отдыхает пока, не доступен».

По данным The Wall Street Journal, после мятежа Пригожина, в частности, были задержаны заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Затем военных отпустили, но ограничили им передвижения, они находятся под наблюдением. Юдин и Алексеев отстранены от работы.