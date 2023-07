WSJ: после мятежа Пригожина в России задержали 13 высокопоставленных офицеров, еще 15 отстранили от службы

Сергея Суровикина не видели с тех пор, как утром 24 июня он записал обращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их «остановиться». О возможном задержании генерала стало известно 28 июля, об этом сообщили источники The Moscow Times. Позже это подтвердили западные СМИ, например, The Financial Times.