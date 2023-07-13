Российские чиновники ищут оправдание: посмотрите на Европу, ситуация в два раза хуже

Если в мае цены в России выросли на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом, то в июне рост составил уже 3,25 процента.

«Посмотрите на Европу, там инфляция в два раза выше!» - в публикациях «Комсомольской правды» российские чиновники отвечают именно так, когда их спрашивают об ускоряющемся росте цен.

На самом деле, заявления представителей российских властей уже не соответствуют действительности, поскольку, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 5,5 процента.

По мнению российских аналитиков, у роста инфляции в стране есть одна и очень понятная причина - обесценивание рубля. Если в начале июня один доллар стоил 81 рубль, то в конце месяца уже 87 рублей. Рубль также обесценился по отношению к евро, с 86,5 рубля до 95 рублей.

По прогнозам, предстоящее увеличение цен связано с снижением курса рубля, так как розничные цены всегда реагируют на ослабление валюты с опозданием из-за необходимости реализации предыдущих запасов, что требует времени.

В то же время в России надеются, что лето и сезон созревания фруктов и овощей, занимающих важное место в потребительской корзине россиян, помогут статистически несколько замедлить рост цен, так как натуральные продукты должны стать дешевле в пик сезона.

В июне среди товарных групп больше всего подешевели томаты и лук. В то же время цены на картофель и морковь за последний месяц выросли более чем на 20 процентов.

По данным российских СМИ, стремительный рост цен на овощи связан с тем, что их запасы заканчиваются, а время сбора урожая еще не наступило и импорт стоит дорого. «Скоро овощи точно подешевеют», – успокаивают людей.