Российские чиновники ищут оправдания: посмотрите на Европу, ситуация в два раза хуже

Если в мае цены в России выросли на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом, то в июне рост составил уже 3,25 процента.

«Посмотрите на Европу, там инфляция в два раза выше!», - по сообщениям "Комсомольской правды", так отвечают российские чиновники, когда их спрашивают о ускоряющемся росте цен.

На самом деле заявление российских властей уже не соответствует действительности, поскольку, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 5,5 процента.

По мнению российских аналитиков, у роста инфляции в стране есть одна и очень понятная причина - обесценивание рубля. Если в начале июня за один доллар можно было продать 81 рубль, то в конце месяца уже 87. Рубль также обесценился по отношению к евро с 86,5 рубля до 95 рублей.

По прогнозам, предстоящее увеличение цен связано с снижением курса рубля, так как розничные цены всегда реагируют на ослабление валюты с опозданием из-за необходимости реализации предыдущих запасов, что требует времени.

В то же время в России надеются, что лето и сезон созревания фруктов и овощей, занимающих важное место в покупательской корзине россиян, помогут статистически несколько замедлить рост цен, так как натуральные продукты должны стать дешевле в пик сезона.

В июне среди товарных групп больше всего подешевели томаты и лук. В то же время цены на картофель и морковь за последний месяц выросли более чем на 20 процентов.

По данным российских СМИ, стремительный рост цен на овощи связан с тем, что их запасы заканчиваются, а время сбора урожая еще не наступило и импорт стоит дорого. «Скоро овощи точно подешевеют», – успокаивают людей.