Специалисты Департамента здоровья подозревают, что в морской воде в районе Пирита в Таллинне начали распространяться сине-зеленые водоросли. В четверг в Пирита были взяты пробы воды и пока не поступят результаты анализов, не стоит купаться в этом районе.
Департамент здоровья предостерегает от купания на главном пляже Таллинна
В морской воде могут быть сине-зеленые водоросли
«Сине-зеленые водоросли образуют едва заметные глазу зеленые или зеленовато-желтые колонии - крошечные нити или кусочки размером с манную крупу, поэтому, когда они плавают вместе в большом количестве, они делают воду неприятно мутной. Пожалуйста, не купайтесь, пока не придут результаты анализа воды из Департамента здоровья», - сообщил старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.
Колонии сине-зеленых водорослей могут напоминать пыльцу, покрывающую поверхность воды весной и в начале лета. Вода и береговая линия могут быть покрыты густой голубовато-зеленой или беловатой массой. Иногда сине-зеленые водоросли также могут образовывать пену. Разлагающиеся сине-зеленые водоросли нередко издают неприятный гнилостный или затхлый запах.