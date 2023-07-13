Департамент здоровья предостерегает от купания на главном пляже Таллинна

Специалисты Департамента здоровья подозревают, что в морской воде в районе Пирита в Таллинне начали распространяться сине-зеленые водоросли. В четверг в Пирита были взяты пробы воды и пока не поступят результаты анализов, не стоит купаться в этом районе.