Авиакомпания AirBaltic продемонстрировала рекордную выручку

За первые шесть месяцев этого года компания обслужила почти два миллиона пассажиров, что на 52 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выполненных рейсов за отчетный период увеличилось на 20 процентов и составило 20 293, сообщает AirBaltic.

«Первое полугодие 2023 года превзошло наши ожидания с точки зрения финансовых показателей. Показатели летнего сезона на данный момент являются сильными и демонстрируют тенденцию к усилению роста с каждым месяцем. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года мы демонстрируем уверенный рост доходов, количества пассажиров и выполненных рейсов», - прокомментировал президент и генеральный директор AirBaltic Мартин Гаусс.