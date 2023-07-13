Саммит НАТО обсуждал планы обороны стран Балтии. Из-за ЧВК «Вагнер» в Беларуси планы просят скорректировать

«Мы следим за тем, что происходит. И разумеется, для нас важно, что происходит по соседству с Литвой. НАТО готова обороняться от любой потенциальной угрозы, но мы пока не видим передислокацию "Вагнер" в Беларусь», - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но даже если бы у альянса была такая информация, не совсем понятно, что с ней делать. В случае реализации сценария Кариньша, то есть если бы наемники стали частью «инструментализованной миграции», это не было бы проблемой НАТО.

В неофициальных беседах дипломаты говорят, что миграция - не военная проблема, то есть, альянс решать ее не собирается. Даже если за «инструментализацией» стоит Лукашенко. Это сфера ответственности национальных правительств и ЕС.

К тому же, с юридической точки зрения не совсем понятно, считать ли теперь «Вагнер» частью российской армии. Даже если связь очевидна, не факт, что гибридная атака со стороны мигрантов-наемников была бы расценена как атака со стороны России. Другими словами, «Вагнер» вряд ли стал бы триггером пятой статьи договора НАТО.

Но даже если НАТО пока не реагирует, у Восточной Европы все равно появился новый козырь в дебатах о том, сколько войск и какая техника должны быть размещены на ее территории. Чем больше угроз - тем больше потребностей в подкреплении.