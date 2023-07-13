Застреливший брата преступник освобожден из заключения досрочно

В отличие от уездного суда, окружной суд, оценивая в первую очередь поведение Хансалу во время отбывания наказания и его данные, счел, что досрочное освобождение Хансалу из-под стражи оправданно. Окружной суд назначил Хансалу испытательный период на весь срок наказания, то есть до 2 июля 2027 года.

Таллиннская тюрьма представила 3 января этого года в Харьюский уездный суд материалы для условно-досрочного освобождения Хансалу. 30 января суд не освободил Хансалу, посчитав, что его освобождение будет преждевременным, несмотря на обстоятельства, характеризующие его положительно.

Адвокат Хансалу Владимир Макаров подал жалобу в Таллиннский окружной суд на постановление уездного суда, ходатайсвуя об отмене постановления уездного суда и об освобождении Хансалу под электронное наблюдение. 27 марта Таллиннский окружной суд отклонил жалобу. Окружной суд согласился с уездным судом в том, что предпосылки освобождения не выполнены.

Защитник Хансалу обжаловал решение окружного суда в Верховном суде Эстонии. 12 июня Госсуд частично удовлетворил жалобу, отменил постановление Таллиннского окружного суда и направил уголовное дело в тот же суд на новое рассмотрение в другом составе суда.

Пярнуский уездный суд 20 февраля 2019 года признал Хейки Хансалу виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Хансалу начал отбывать наказание 2 июля 2018 года, то есть с момента задержания в качестве подозреваемого в совершении преступления. Таллиннский окружной суд не изменил приговор, а Государственный суд не принял дело к производству.

Согласно обвинительному заключению, 2 июля 2018 года около 22 часов Хейки Хансалу пришел в дом на хуторе в селе Ахасте с заряженным пистолетом. Там у него возник конфликт со старшим братом, который заперся в доме. После словесной перепалки было произведено не менее семи выстрелов из пистолета Макарова, который был у Хансалу. Пули попали в находившегося за закрытой входной дверью 55-летнего брата, который скончался на месте.