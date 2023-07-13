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Неприятный сюрприз: жительница Эстонии получила счет за квартиру в размере 16 000 евро

Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Elmo Riig

В начале июня Вируский уездный суд постановил, что владелец квартиры в Тапа должен будет выплатить только часть пятилетнего долга. Квартирному товариществу удалось взыскать лишь 2 000 евро от долга в размере 16 300 евро.

Квартирное товарищество из Тапа обратилось в суд по поводу пятилетней задолженности владельца одной из квартир в размере более 16 000 евро. А.Е., на имя которой был подан иск, не знала, что ее муж приобрел квартиру в Тапа вскоре после заключения брака. Об этом стало известно только в марте этого года, когда судебный исполнитель прислал ей счет на сумму 16 300 евро.

У A. E. сразу возникло множество вопросов. За какой период образовалась задолженность? Как она образовалась? На основании чего установлены цены?

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