Застройщик: интерес к новым арендным квартирам постоянно растет

Средняя цена аренды нового жилья в Таллинне зависит как от площади, так и от количества комнат. Представление, что аренда жилья в центре города обходится дороже, чем в пригородах, в основном верно, но есть и исключения.

«Например, в Мустамяэ, вблизи университетского кампуса, цены на аренду такие же, как и в центре города, а местами даже выше. В среднем стоимость аренды квадратного метра уже составляет около 14-15 евро», - сказал Лаури Лааноя.

«После объявления о том, что осенью Bonava построит первый дом с квартирами, предназначенными исключительно для сдачи в аренду, за первую же неделю с нами связалось вдвое больше интересующихся, чем мы можем предложить арендных квартир», - сказал Лааноя, добавив, что это определенно является признаком потребности рынка в больших объемах новой арендной недвижимости.

Компания Bonava только начала подписывать предварительные договоры на аренду квартир, но на сегодняшний день забронировано 20% квартир.