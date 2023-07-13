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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Начальник полиции: фентанил – это вчерашний день, в Эстонии распространяется новый наркотик

Леннарт Кяэмер
, журналист
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Наркотики.
Наркотики. Фото: Peeter Langovits

За последние два года число смертей от передозировки наркотиков снова выросло, говорит начальник Северо-Эстонской полиции по борьбе с наркотиками Райт Пикаро.

Недавно Postimees провел большое исследование о фентаниловых наркоманах в США. Этот наркотик, в несколько десятков раз более опасный, чем героин, доступен и в Эстонии. Но, как выясняется из беседы с начальником Северо-Эстонской полиции по борьбе с наркотиками Райтом Пикаро, абсолютно новый смертоносный наркотик уже заменил этот яд на эстонском черном рынке.

– Какое количество фентанила достигло наркорынка Эстонии, и какой ущерб он успел здесь нанести?

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