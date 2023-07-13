ИНТЕРВЬЮ ⟩ Начальник полиции: фентанил – это вчерашний день, в Эстонии распространяется новый наркотик

Недавно Postimees провел большое исследование о фентаниловых наркоманах в США. Этот наркотик, в несколько десятков раз более опасный, чем героин, доступен и в Эстонии. Но, как выясняется из беседы с начальником Северо-Эстонской полиции по борьбе с наркотиками Райтом Пикаро, абсолютно новый смертоносный наркотик уже заменил этот яд на эстонском черном рынке.