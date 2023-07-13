Финская государственная энергетическая компания требует от России возмещения ущерба на миллиарды евро

По словам представителей Fortum, они направили соответствующее уведомление российскому государству. Fortum считает, что Россия нарушила свои обязательства по соответствующим договорам о защите инвестиций между Нидерландами и Россией, а также между Швецией и Россией.

По словам представителей Fortum, уведомление является частью первого этапа арбитражного разбирательства, начало которого ожидается в конце этого года.

В своем пресс-релизе Fortum заявила, что требует возмещения ущерба, равного стоимости акций российского дочернего предприятия Fortum - ПАО «Фортум» и инвестиций Fortum в России. Сумма требований о возмещении ущерба составляет несколько миллиардов евро.

Общий объем инвестиций Fortum в России составляет около 6 млрд евро, включая как приобретения, так и последующие инвестиции. Генеральный директор компании Маркус Раурамо заявил в мае, что эти инвестиции были в основном профинансированы за счет денежных потоков от операционной деятельности в России.