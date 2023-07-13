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Финская государственная энергетическая компания требует от России возмещения ущерба на миллиарды евро

rus.postimees.ee
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Штаб-квартира компании Fortum в Эспоо.
Штаб-квартира компании Fortum в Эспоо. Фото: Roni Rekomaa

Финская государственная энергетическая компания Fortum объявила о начале процесса взыскания своих средств с России, сообщает Helsingin Sanomat.

По словам представителей Fortum, они направили соответствующее уведомление российскому государству. Fortum считает, что Россия нарушила свои обязательства по соответствующим договорам о защите инвестиций между Нидерландами и Россией, а также между Швецией и Россией.

По словам представителей Fortum, уведомление является частью первого этапа арбитражного разбирательства, начало которого ожидается в конце этого года.

В своем пресс-релизе Fortum заявила, что требует возмещения ущерба, равного стоимости акций российского дочернего предприятия Fortum - ПАО «Фортум» и инвестиций Fortum в России. Сумма требований о возмещении ущерба составляет несколько миллиардов евро.

Общий объем инвестиций Fortum в России составляет около 6 млрд евро, включая как приобретения, так и последующие инвестиции. Генеральный директор компании Маркус Раурамо заявил в мае, что эти инвестиции были в основном профинансированы за счет денежных потоков от операционной деятельности в России.

«Если сложить инвестиции в приобретение российского бизнеса, полученные дивиденды и чистый денежный поток, то чистый денежный убыток Fortum и стоимость нашего российского бизнеса составляет около 2 млрд евро», - заявил в мае Раурамо.

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