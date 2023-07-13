«Новости в 7» за 13 июля: литовско-эстонский электроскандал, кто заплатит за машины-фантомы, летний лагерь «Друзей природы» и динозавры в сафари-парке

Сегодня в выпуске:

- Литовские энергетики обвинили эстонских коллег в медлительности и нежелании быстрее отсоединиться от российских электросетей. Какая реакция последовала на это скандальное заявление и в чем причина такой осторожности, разбирался наш корреспондент

- Коротко по Эстонии: число краж и случаев насилия заметно увеличилось, в сельском хозяйстве объявлен режим чрезвычайного положения и новые железнодорожные маршруты в окрестностях Таллинна

- Машины уже нет, но налог все равно придется заплатить. Двести тысяч «фантомных» автомобилей в авторегистре представляют проблему для их владельцев и государства

- Городские дети все меньше знают о том, как устроен мир растений и откуда еда попадает на наш стол. Съемочная группа «Новостей в семь» понаблюдала за тем, как юные участники летнего лагеря «Друзей природы» впервые в жизни увидели, как растут овощи и пряные травы.

- Международная панорама: российские ракеты и беспилотники три дня подряд атаковали Киев и западную украину, в мире стало больше голодающих людей, французам заплатят за бережное отношение к одежде и обуви

- На их фоне даже слон кажется маленьким. Скелеты динозавров в натуральную величину поражают посетителей сафари-парка в Дании и помогают больше узнать о ходе эволюции на нашей планете.