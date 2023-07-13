Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 13 июля: литовско-эстонский электроскандал, кто заплатит за машины-фантомы, летний лагерь «Друзей природы» и динозавры в сафари-парке
Сегодня в выпуске:
- Литовские энергетики обвинили эстонских коллег в медлительности и нежелании быстрее отсоединиться от российских электросетей. Какая реакция последовала на это скандальное заявление и в чем причина такой осторожности, разбирался наш корреспондент
- Коротко по Эстонии: число краж и случаев насилия заметно увеличилось, в сельском хозяйстве объявлен режим чрезвычайного положения и новые железнодорожные маршруты в окрестностях Таллинна
- Машины уже нет, но налог все равно придется заплатить. Двести тысяч «фантомных» автомобилей в авторегистре представляют проблему для их владельцев и государства
- Городские дети все меньше знают о том, как устроен мир растений и откуда еда попадает на наш стол. Съемочная группа «Новостей в семь» понаблюдала за тем, как юные участники летнего лагеря «Друзей природы» впервые в жизни увидели, как растут овощи и пряные травы.
- Международная панорама: российские ракеты и беспилотники три дня подряд атаковали Киев и западную украину, в мире стало больше голодающих людей, французам заплатят за бережное отношение к одежде и обуви
- На их фоне даже слон кажется маленьким. Скелеты динозавров в натуральную величину поражают посетителей сафари-парка в Дании и помогают больше узнать о ходе эволюции на нашей планете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 13 июля.