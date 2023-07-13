Полиция задержала мужчину, протаранившего скульптуру Зеленского

«36-летний мужчина, который управлял автомобилем Ford, найден и опрошен сотрудниками полиции. Точные обстоятельства инцидента будут выяснены в ходе производства», - подтвердил оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

На изображении с камеры видно, как серая машина проехала мимо скульптуры в среду в 6:08 утра со стороны Валга. Через несколько мгновений в скульптуру врезалось то же самое транспортное средство, ехавшее с противоположной стороны. Автомобиль немного отскочил после столкновения и сместил дорожный знак, стоявший рядом со скульптурой.

36-летний мужчина, гражданин Эстонии, который управлял автомобилем Ford с финским регистрационным номером, после столкновения со скульптурой скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции обнаружили в оставленном на месте происшествия автомобиле алкоголь, поэтому есть основания полагать, что водитель, протаранивший скульптуру, в момент аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Вирк в среду. К сожалению, сразу найти мужчину не удалось.

Специалист по связям с общественностью Тырваской волостной управы Марианне Сокк подтвердила, что скульптуру в любом случае планируется восстановить. К сожалению, пока неизвестно, сколько на это уйдет времени и денег.