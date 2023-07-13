«Кина не будет»: Голливуд ждет масштабная забастовка актеров

Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA), представляющая интересы 160 000 актеров, в том числе известных звезд, заявила, что в ходе последних переговоров не удалось найти решение по их требованиям, связанным с улучшением условий труда и угрозой появления искусственного интеллекта.

Участники переговоров от профсоюза единогласно рекомендовали забастовку своему национальному комитету, который должен был проголосовать в четверг утром по вопросу о продолжении забастовки, говорится в заявлении профсоюза.

«Двойная забастовка» актеров и сценаристов, которой не было в Голливуде с 1960 года, приведет к остановке практически всех американских кино- и телефильмов.

Популярные сериалы, возвращающиеся на телеэкраны в этом году, столкнутся с длительными задержками. А если забастовки продолжатся, то и будущие блокбастеры будут отложены.

Актеры требуют повышения оплаты труда и защиты от будущего использования искусственного интеллекта на телевидении и в кино.

«То, ради чего мы будем бастовать, если так случится, имеет огромное значение. Мы должны защищать людей, которые находятся как бы в стороне. 26 000 долларов в год - столько нужно зарабатывать, чтобы получить медицинскую страховку. И многие преодолевают этот порог благодаря актёрским начислениям за повторные показы. Если они иссякнут, то не будет доступа к медицинским услугам. А это абсолютно неприемлемо», - заявил голливудская звезда Мэтт Деймон.

«Мы глубоко разочарованы тем, что SAG-AFTRA решил выйти из переговоров. Это решение профсоюза, а не наше», - говорится в заявлении профсоюза продюсеров кино и телевидения, опубликованном в начале четверга.