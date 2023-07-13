«Кина не будет»: Голливуд ждет масштабная забастовка актеров

Профсоюз, представляющий интересы голливудских актеров, заявил в четверг, что переговоры со студиями закончились без достижения соглашения, которое позволило бы избежать крупной забастовки.
Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA), представляющая интересы 160 000 актеров, в том числе известных звезд, заявила, что в ходе последних переговоров не удалось найти решение по их требованиям, связанным с улучшением условий труда и угрозой появления искусственного интеллекта.
Участники переговоров от профсоюза единогласно рекомендовали забастовку своему национальному комитету, который должен был проголосовать в четверг утром по вопросу о продолжении забастовки, говорится в заявлении профсоюза.
«Двойная забастовка» актеров и сценаристов, которой не было в Голливуде с 1960 года, приведет к остановке практически всех американских кино- и телефильмов.
Популярные сериалы, возвращающиеся на телеэкраны в этом году, столкнутся с длительными задержками. А если забастовки продолжатся, то и будущие блокбастеры будут отложены.
Актеры требуют повышения оплаты труда и защиты от будущего использования искусственного интеллекта на телевидении и в кино.
«То, ради чего мы будем бастовать, если так случится, имеет огромное значение. Мы должны защищать людей, которые находятся как бы в стороне. 26 000 долларов в год - столько нужно зарабатывать, чтобы получить медицинскую страховку. И многие преодолевают этот порог благодаря актёрским начислениям за повторные показы. Если они иссякнут, то не будет доступа к медицинским услугам. А это абсолютно неприемлемо», - заявил голливудская звезда Мэтт Деймон.
«Мы глубоко разочарованы тем, что SAG-AFTRA решил выйти из переговоров. Это решение профсоюза, а не наше», - говорится в заявлении профсоюза продюсеров кино и телевидения, опубликованном в начале четверга.
Профсоюз SAG-AFTRA представляет интересы таких звезд Голливуда, как Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон, и все его члены ранее согласились бастовать, если соглашение не будет достигнуто.