Жара на юге Европы грозит рекордными температурами

В Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше 40 градусов Цельсия, пишет Би-би-си.

В Италии самый высокий уровень предупреждения о жаре объявлен для десяти городов, включая Рим, Болонью и Флоренцию. В некоторых местах показания термометров могут доходить до 48,8 градусов.