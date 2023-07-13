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Жара на юге Европы грозит рекордными температурами

rus.postimees.ee
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Мужчина в Севилье охлаждается в фонтане.
Мужчина в Севилье охлаждается в фонтане. Фото: CRISTINA QUICLER

Жара, обрушившаяся на Южную Европу и Африку, может привести к побитию нескольких тепловых рекордов.

В Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше 40 градусов Цельсия, пишет Би-би-си.

В Италии самый высокий уровень предупреждения о жаре объявлен для десяти городов, включая Рим, Болонью и Флоренцию. В некоторых местах показания термометров могут доходить до 48,8 градусов.

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