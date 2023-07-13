Жара на юге Европы грозит рекордными температурами

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковЖара на юге Европы грозит рекордными температурамиrus.postimees.ee13 июля 2023, 20:41Facebook TwitterComments Мужчина в Севилье охлаждается в фонтане. Фото: CRISTINA QUICLERЖара, обрушившаяся на Южную Европу и Африку, может привести к побитию нескольких тепловых рекордов.В Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше 40 градусов Цельсия, пишет Би-би-си.В Италии самый высокий уровень предупреждения о жаре объявлен для десяти городов, включая Рим, Болонью и Флоренцию. В некоторых местах показания термометров могут доходить до 48,8 градусов.Facebook TwitterComments Ключевые слова ИспанияЕвропаИталияжаратепловой удартепловые рекорды Pекомендуем