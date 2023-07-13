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Региональные председатели: внеочередной съезд Центристской партии может быть перенесен на сентябрь

Свен Рандлайд
, журналист
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Логотип Центристской партии.
Логотип Центристской партии. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Некоторые региональные председатели Центристской партии выступили в четверг с обращением, в котором попросили перенести внеочередной съезд партии на осень.

Как сообщил Postimees председатель Ныммеского регионального отделения Тийт Терик, председатели регионов, подавшие обращение, считают, что в настоящее время партия пытается созвать съезд в слишком сжатые сроки.

«Многие из них уже составили свои планы на август, и поэтому они хотят больше времени на подготовку к съезду», - сказал Терик.

«Для обеспечения нормальной работы съезда его можно было бы провести на месяц позже», - добавил он.

Юри Ратас, лидер Центристской партии, на прошлой неделе предложил созвать внеочередной совет 22 июля в Пыльтсамаа и подтвердить, что внеочередной съезд состоится 19 августа в Пайде.

Тийт Терик отметил, что съезды Центральной партии и раньше проводились в августе, но тогда было достаточно времени для их подготовки.

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