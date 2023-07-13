В Таллинне в результате несчастного случая на производстве погиб мужчина

В понедельник на предприятии, расположенном в Нымме, произошел трагический несчастный случай на производстве, в результате которого погиб пожилой мужчина.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, 10 июля около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что на предприятии на улице Силикалтсийди в Нымме в результате несчастного случая погиб 66-летний мужчина.
По предварительной информации, произошел несчастный случай на рабочем месте.
Все точные обстоятельства происшествия пока выясняются.