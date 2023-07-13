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В Таллинне в результате несчастного случая на производстве погиб мужчина

Свен Рандлайд
, журналист
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: M.i.c.c.a/Shutterstock

В понедельник на предприятии, расположенном в Нымме, произошел трагический несчастный случай на производстве, в результате которого погиб пожилой мужчина.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, 10 июля около 15:00 в полицию поступило сообщение о том, что на предприятии на улице Силикалтсийди в Нымме в результате несчастного случая погиб 66-летний мужчина.

По предварительной информации, произошел несчастный случай на рабочем месте.

Все точные обстоятельства происшествия пока выясняются.

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