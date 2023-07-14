Главный нападающий сборной Эстонии сменил клуб

В четверг израильский футбольный клуб «Хапоэль» объявил о подписании однолетнего контракта с Рауно Саппиненом, который представлял национальную команду в 53 играх. Контракт возможно продлить еще на два сезона.

«Я очень рад присоединиться к этому замечательному клубу. Я сделаю все возможное, чтобы команда смогла достичь своих целей, и очень воодушевлен новым начинанием», — передает пресс-служба слова Саппинена.

В январе прошлого года Рауно Саппинен подписал двухлетний контракт с польским клубом «Пяст». Хороших показателей нападающий сборной Эстонии та не достиг, ведь в 19 играх он отличился всего один раз. Зимой 27-летний Саппинен перешел в польский клуб «Сталь», но и там забил всего три гола в 14 играх.