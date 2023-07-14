Лидеры EKRE и «Отечества» не видят проблемы в крупном пожертвовании от Пруунсильда

Ведущие политики оппозиционных EKRE и «Отечества» не видят проблем с получением крупных пожертвований от подозреваемого в коррупции предпринимателя Парвеля Пруунсилда, который перечислил обеим партиям в общей сложности 700 000 евро, пишет Rus.ERR.
По словам вице-председателя национал-консерваторов Хенна Пыллуааса, никакой опасности для партии в этом пожертвовании нет. Как отметил Пыллуаас, у EKRE много общего с мировоззрением Парвела Пруунсилда.
По словам лидера «Отечества» Урмаса Рейнсалу, объяснения, которыми вице-председатель центристов Михаил Кылварт аргументировал необходимость вернуть деньги, показались ему неубедительными. Решение Центристской партии вернуть пожертвование основано на внутрипартийном соперничестве, заявил Рейнсалу.