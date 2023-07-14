Долги популярной ресторанной сети превысили полмиллиона евро: один ресторан закрылся

«Люди просто не приходили», – сообщил Стен Сарап, один из совладельцев компании Bob King OÜ, которая управляла закрывшимся в Mustamäe Keskus рестораном Mack Bar-B-Que, а также добавил, что вкладывать деньги в бизнес больше не было никакого смысла, поскольку он перестал приносить прибыль.