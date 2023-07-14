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Долги популярной ресторанной сети превысили полмиллиона евро: один ресторан закрылся

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: ERIK PROZES/Postimees

Сеть семейных ресторанов Mack Bar-B-Que закрыла свой заведение в торговом центре Mustamäe Keskus в конце мая, а через месяц управлявшая им фирма была признана банкротом, пишет dv.ee.

Остальные рестораны сети, тем временем, перешли под контроль новой компании.

«Люди просто не приходили», – сообщил Стен Сарап, один из совладельцев компании Bob King OÜ, которая управляла закрывшимся в Mustamäe Keskus рестораном Mack Bar-B-Que, а также добавил, что вкладывать деньги в бизнес больше не было никакого смысла, поскольку он перестал приносить прибыль.

В целом ситуация в ресторанной отрасли довольно плачевная, и банкротство многих заведений уже не за горами, считает Сарап.

По словам банкротного управляющего Оливера Эннока, долги предприятия Сарапа составляют на сегодня порядка 600 000 евро.

Читайте подробнее на dv.ee.

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