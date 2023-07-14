Глава Департамента конкуренции: цены на заправках в Эстонии такие же, как в Албании

Эстонский топливный рынок с точки зрения водителей работает как часы: когда цена на нефть растет, растут и цены на заправках. Но если цена на нефть падает, виноваты международный империализм и четыре времени года, из-за которых нельзя снижать цену такими же темпами. И что еще печальнее с точки зрения автовладельца: цены на всех заправках идут нога в ногу с точностью до цента. Такую картину едва ли увидишь в какой-либо другой стране. Но у нас якобы нет картеля.