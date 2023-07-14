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Глава Департамента конкуренции: цены на заправках в Эстонии такие же, как в Албании

Лийна Лакс
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По словам Эвелин Пярн-Леэ, Департамент конкуренции в ближайшее время приступит к более тщательному изучению наценок в розничной торговле.
По словам Эвелин Пярн-Леэ, Департамент конкуренции в ближайшее время приступит к более тщательному изучению наценок в розничной торговле. Фото: Sander Ilvest

Гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ говорит, что у Департамента конкуренции в Эстонии слишком мало полномочий. Однако, формируются ли цены на топливном рынке Эстонии картелем или конкуренцией, станет известно уже через год.

Эстонский топливный рынок с точки зрения водителей работает как часы: когда цена на нефть растет, растут и цены на заправках. Но если цена на нефть падает, виноваты международный империализм и четыре времени года, из-за которых нельзя снижать цену такими же темпами. И что еще печальнее с точки зрения автовладельца: цены на всех заправках идут нога в ногу с точностью до цента. Такую картину едва ли увидишь в какой-либо другой стране. Но у нас якобы нет картеля.

Картельные соглашения должен отслеживать Департамент конкуренции. Гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ говорит, что ситуация на рынке топлива была проанализирована, и окончательные выводы будут сделаны к лету следующего года. «Я уже говорила, что одна и та же цена не обязательно означает наличие картеля. Возможно, есть лидеры рынка, ценовой политике которых следуют точь-в-точь», - сказала Пярн-Леэ. Однако она отметила, что во всей Европе такую ​​единую ценовую политику на заправках она видела только в одной другой стране - в Албании.

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