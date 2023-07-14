В Таллинне открываются Дни моря

Как сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии, с 14 по 16 июля в трех столичных портах – круизной зоне Старого порта, Летной гавани и портовом городке Ноблесснер – пройдет крупнейший в Эстонии морской праздник для всей семьи с насыщенной программой тематических мероприятий.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, в этом году программа морского праздника будет еще более разнообразной, нежели в прошлые годы, поскольку особое внимание будет уделено различной деятельности на море, также в программе множество спортивных мероприятий.

«Традиция проведения Дней моря позволила сделать море более доступным для горожан, сейчас мы можем еще больше развивать морскую часть программы. В Таллиннском заливе состоятся морской парад, регата, концерты, можно будет понаблюдать за очисткой морского дна дайверами и за спортивными соревнованиями», - добавил Оя.

Таллиннские Дни моря являются многолетней традицией и радуют горожан разнообразной программой. В этом году темой праздника станет «Море есть, море останется», фокус будет сделан на народной музыке и морском фольклоре, чтобы отдать дань уважения легендарной народной певице Кихну Вирве. В Дни моря впервые пройдут спортивные мероприятия и детская программа. В столичные порты зайдут корабли, которые можно будет осмотреть или совершить на них морскую прогулку, между портами будет курсировать морское такси, выступят известные эстонские артисты, в портах пройдет насыщенная программа.