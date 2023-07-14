Министр обороны Ханно Певкур представит правительству предложение о расширении полигона Нурсипалу Сил обороны осенью, поэтому государство еще не сделало официальных ценовых предложений по приобретению там недвижимости, пишет Postimees.
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Решение о расширении полигона Нурсипалу откладывается, местные жители не получили ценовых предложений
Певкур сказал, что планируется представить правительству такое предложение в начале сентября. Предложение можно сделать при поддержке поправки к закону, принятой Рийгикогу, и тогда можно будет определить точные границы расширения. «Это можно сделать, когда будут выполнены обязательные предварительные действия: предварительная оценка Natura и публичный показ», — пояснил министр обороны.