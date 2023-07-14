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Решение о расширении полигона Нурсипалу откладывается, местные жители не получили ценовых предложений

rus.postimees.ee
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Акция протеста против расширения полигона Нурсипалу.
Акция протеста против расширения полигона Нурсипалу. Фото: Arved Breidaks

Министр обороны Ханно Певкур представит правительству предложение о расширении полигона Нурсипалу Сил обороны осенью, поэтому государство еще не сделало официальных ценовых предложений по приобретению там недвижимости, пишет Postimees.

Певкур сказал, что планируется представить правительству такое предложение в начале сентября. Предложение можно сделать при поддержке поправки к закону, принятой Рийгикогу, и тогда можно будет определить точные границы расширения. «Это можно сделать, когда будут выполнены обязательные предварительные действия: предварительная оценка Natura и публичный показ», — пояснил министр обороны.

Затем правительство может издать распоряжение о расширении полигона в соответствии с законом об оружии без применения закона о планировании, а не в соответствии с обычным государственным планированием. По сути, это означает возможность исключения ряда оценок воздействия, в том числе воздействия на среду обитания и экономику.

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