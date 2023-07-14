Война и репрессии дружбе не помеха, или Что делает эстонская делегация на «Славянском базаре»?

В середине лета в городе Витебске (Беларусь) ежегодно проходит масштабный музыкальный фестиваль «Славянский базар». В этом году его посетит «большая официальная делегация из Эстонии». Rus.Postimees разбирался, что за делегация от нашей страны поехала в Витебск и с каким месседжем.
Наш интерес к этому событию и участие в нем эстонской делегации связан с тем, что участие эстонской делегации в государственном проекте Беларуси в условиях, когда Беларусь вместе с Россией ведет войну, а белорусские власти репрессируют своих граждан, нам показалось как минимум неэтичным.
Член делегации Жанна Соколова, аккредитованная на мероприятие как журналист издания Baltija, сообщает на своей странице в Facebook, что в фестивале в этом году впервые участвует большая делегация из Эстонии. Не группа любителей музыки, а именно делегация с соответствующими аккредитационными документами.
В статье о фестивале Соколова и Каплюк пишут: «На детском музыкальном конкурсе нашу страну представит юное дарование Вероника Елыкова. Эстонская оперная дива Мария Веретенина не только станет членом жюри Международного конкурса, но и сама выступит на фестивальной сцене. А еще, уже второй год подряд, в Беларусь приедет делегация общественных деятелей и культуры».
Более того, в статье сказано, что директор белорусского общества «Пялёстак» в Эстонии Диана Верман в этом году стала официальным представителем Эстонии на Международном фестивале искусств «Славянский Базар в Витебске».
«Цель этого проекта - продолжить укрепление культурных связей и расширить их с нашими друзьями из разных стран на площадке Славянского базара. Это не просто площадка для выступлений. Фестиваль — это встреча друзей», - рассказала Диана Верман.
В своем посте в сети Facebook Диана Верман разместила фото с генеральным директором фестиваля Глебом Лапицким, поблагодарила его за прием эстонской делегации и сделала политическое заявление: «Когда страны не дружат, то люди находят общий язык».
Таким образом Диана Верман понимает политический контекст. Она благодарит государственного чиновника за прием эстонской делегации и держит в руках эстонский флаг.
На странице Baltija.eu новость о фестивале называется «Эстония на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"», а не, например, «любители искусства из Эстонии на фестивале». И тут возникает вопрос: действительно ли Эстония ведет культурное сотрудничество с властью Александра Лукашенко?
Вы спросите, а в чем проблема, это ведь культура! При чем здесь политика Балеруси и лично Александр Лукашенко? Связь прямее некуда: фестиваль проводится под личным патронатом Александра Лукашенко, который когда-то представлял этот фестиваль как личный проект и сегодня продолжает подчеркивать свою вовлеченность.
Директор фестиваля Глеб Лапицкий рассказывает прессе, что еще в середине девяностых президент Беларуси принял решение взять фестиваль под личный патронаж. «Когда в 1995 году Александр Лукашенко приехал на фестиваль, он, как очень грамотный политик, внес главную инвестицию в культуру».
Лапицкий давно поднаторел в общении с государственными мужами в Беларуси. Вот выдержка из большого интервью с Лапицким.
- До Центра культуры «Витебск» вы работали начальником Главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Насколько полученный там опыт оказался полезным и необходимым сегодня?
- За 4,5 года я получил не только бесценный опыт, но и поменял некоторые жизненные приоритеты по отношению к работе и людям. После праздничного концерта по случаю юбилея ветакадемии, который я ставил, мне, молодому парню, было оказано высокое доверие со стороны председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и я получил приглашение на работу.
- Как вы пришли к должности генерального директора Центра культуры «Витебск» и Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»?
- Не могу сказать, что это было поощрением за работу в Федерации. Мои старания были замечены, и управление центром культуры и фестивалем стало больше проверкой на прочность, возможностью показать себя в действии. В ФПБ я по долгу службы взаимодействовал с высокими должностными лицами, горел идеями и, может, не всегда отдавал распоряжения правильно [...] И теперь я понимаю, насколько тогда коллеги из ведомственных учреждений культуры мне дипломатично помогали, корректно направляли в нужное русло, за это я очень им благодарен.
В репортажах и интервью о фестивале упоминается исключительная роль мудрого руководителя страны Александра Григорьевича Лукашенко.
Оперная дива от Эстонии не вполне из Эстонии
В качестве представителя Эстонии заявлена эстонская оперная дива Мария Веретенина. Она в самом деле родилась и училась музыке в Таллинне, но давно уехала. Сейчас она поет по заказу на различных мероприятиях. Как сообщает сайт фирмы Almaz OÜ, которая занимается организацией праздников, Веретенина сейчас живет и работает в Лондоне.
На странице фирмы говорится, что Мария Веретенина пела для патриарха Кирилла, для графа Толстого в российском посольстве, выступала в испанском и турецком посольствах, поэтому стоит заказать ее выступление для вашего праздника: свадьбы, юбилея или дня фирмы.
«В репертуаре для Вашего праздника могут прозвучат яркие известные арии. Например, очень красивая ария Кармен. Подготовим слайд шоу. Возможно задействовать балерину и скрипача. Мария исполняет также джаз, блюз и может спеть в стиле Мерлин Монро и Гурченко. В Лондоне сейчас принято использовать фоновую озвучку вместо оркестра» (правописание оригинала сохранено).
Годовая отчетность Almaz OÜ говорит о том, что «очень красивая ария, балерина и скрипач не пользуются успехом»: в 2021 году фирме удалось заработать на организации праздников 119 евро, а прошлый год принес уже 112 евро убытка. Однако Мария Веретенина предлагает свои услуги и в России.
Таким образом, Мария Веретенина не первый год живет и работает за пределами Эстонии и к эстонской опере имеет отношение уже очень опосредованное. Насколько справедливо называть ее членом «официальной эстонской делегации» - большой вопрос.
Rus.Postimees сделал соответствующий запрос в Министерство внутренних дел и Министерство культуры Эстонии. Мы хотим выяснить, действительно ли упомянутая делегация является официальной делегацией от Эстонии? Если Эстония этих людей в Витебск не отправляла, то является ли нарушением закона или этики участие частных лиц в государственном мероприятии в Беларуси, если в медиа они упоминаются в качестве «эстонской делегации» и используется эстонская государственная символика. Как только мы получим ответы, мы их сразу опубликуем.