Война и репрессии дружбе не помеха, или Что делает эстонская делегация на «Славянском базаре»?

На странице Baltija.eu новость о фестивале называется «Эстония на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"», а не, например, «любители искусства из Эстонии на фестивале». И тут возникает вопрос: действительно ли Эстония ведет культурное сотрудничество с властью Александра Лукашенко?

Вы спросите, а в чем проблема, это ведь культура! При чем здесь политика Балеруси и лично Александр Лукашенко? Связь прямее некуда: фестиваль проводится под личным патронатом Александра Лукашенко, который когда-то представлял этот фестиваль как личный проект и сегодня продолжает подчеркивать свою вовлеченность.

Директор фестиваля Глеб Лапицкий рассказывает прессе, что еще в середине девяностых президент Беларуси принял решение взять фестиваль под личный патронаж. «Когда в 1995 году Александр Лукашенко приехал на фестиваль, он, как очень грамотный политик, внес главную инвестицию в культуру».

Лапицкий давно поднаторел в общении с государственными мужами в Беларуси. Вот выдержка из большого интервью с Лапицким .

- До Центра культуры «Витебск» вы работали начальником Главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Насколько полученный там опыт оказался полезным и необходимым сегодня?

- За 4,5 года я получил не только бесценный опыт, но и поменял некоторые жизненные приоритеты по отношению к работе и людям. После праздничного концерта по случаю юбилея ветакадемии, который я ставил, мне, молодому парню, было оказано высокое доверие со стороны председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и я получил приглашение на работу.

- Как вы пришли к должности генерального директора Центра культуры «Витебск» и Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»?

- Не могу сказать, что это было поощрением за работу в Федерации. Мои старания были замечены, и управление центром культуры и фестивалем стало больше проверкой на прочность, возможностью показать себя в действии. В ФПБ я по долгу службы взаимодействовал с высокими должностными лицами, горел идеями и, может, не всегда отдавал распоряжения правильно [...] И теперь я понимаю, насколько тогда коллеги из ведомственных учреждений культуры мне дипломатично помогали, корректно направляли в нужное русло, за это я очень им благодарен.