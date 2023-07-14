Фото ⟩ В Таллинне вандалы пририсовали к скульптуре целующейся пары нижнее белье

В распоряжение редакции Elu24 попали фотографии статуи на Горке поцелуев в Таллинне, которая представляет собой обнаженную целующуюся пару. На снимках видно, что к женской фигуре вандалы пририсовали нижнее белье. Мужскую фигуру они не тронули.

Автором скульптуры «Миг до поцелуя» является Тауно Кангро, ее установили недалеко от Вируских ворот в Таллинне весной 2007 года.

Руководителю отдела городской среды Таллиннской горуправы Айгару Палснеру известно о произошедшем. «Предположительно речь идет об инциденте, случившемся несколько дней назад. Чистка скульптуры заказана и должна произойти в ближайшие дни», - сказала главный специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента муниципальной полиции Меэли Хунт.