Осторожно, вас хотят обмануть! Хитрые мошенники появились на улицах Эстонии

В социальных сетях пишут, что во дворах или сараях воруют как самокаты с мотором, так и электросамокаты. Местные жители рассуждают в комментариях, что к кражам могут быть причастны иностранцы, которые за несколько дней до этого бродили по округе и заглядывали во дворы.

Пярьяла подчеркивает, что велосипеды, роботы-газонокосилки и прочие ценные вещи обязательно надо убирать в закрытое помещение, оснащенное охранной системой. «Зимой во дворах обычно ничего не лежит, а летом дорогие грили и прочие вещи, представляющие интерес для воров, часто оставлены без присмотра», – сказал он.

«Обычно у людей с недобрыми намерениями такая легенда, что они иностранцы, приехали искать работу», – рассказал Пярьяла.

Иногда они заходят во двор в надежде, что никого нет дома, а если кто-то все же есть, тогда в оправдание лгут, что хотели спросить дорогу. «Общаясь с хозяином дома, они осматриваются во дворе, оценивая, есть ли там что-то стоящее», – добавил Пярьяла.

Выманивают деньги

По словам Райго Прантса, опыт полиции показывает, что летом наряду с кражами появляется еще одна проблема, связанная с иностранцами. Так, многие из них пытаются продать местным что-то втридорога: например, кастрюли, сковороды, обувь и украшения.