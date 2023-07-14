Осторожно, вас хотят обмануть! Хитрые мошенники появились на улицах Эстонии

За последние недели в различных группах в соцсетях, объединяющих жителей тех или иных населенных пунктов, появилось бессчетное количество публикаций, предупреждающих, что почти в каждом уголке Эстонии были замечены смуглые мужчины, которые заглядывают в сады или даже заходят во двор и просят дать им работу.
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Например, пару недель назад один молодой человек написал, что его отец заметил, что вокруг забора ходит смуглый мужчина, после чего отец автора поста решил прогуляться по округе и увидел, что подозрительный человек заглядывает и во дворы к соседям.
«Спросил, что он тут делает, и он ответил по-русски, что смотрит, кому надо отремонтировать крышу, – говорится в публикации. – Решил на всякий случай его сфотографировать, но он ловко закрыл лицо телефоном. Удалось сфотографировать машину».
Что это: паранойя, или в Эстонию действительно приехало множество людей с плохими намерениями?
Недобрые намерения
По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, проблема бросается в глаза, если изучить публикации в различных группах в социальных сетях, объединяющих жителей тех или иных населенных пунктов. «Если зайти в 20–30 групп, станет понятно, что сомнительные люди замечены почти в каждом уголке Эстонии», – сказал он и добавил, что летом многие живут на дачах, поэтому злоумышленники нацелились на частные дома и квартиры.
Руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс подтвердил, что в последнее время в полицию стало поступать больше сообщений о том, что иностранцы просят местных жителей дать им работу или просто бродят между домов. «Каждый год перед началом летнего периода на улицах и парковках магазинов Эстонии появляются люди из Южной Европы, намерения которых нельзя назвать добрыми», – отметил он.
В социальных сетях пишут, что во дворах или сараях воруют как самокаты с мотором, так и электросамокаты. Местные жители рассуждают в комментариях, что к кражам могут быть причастны иностранцы, которые за несколько дней до этого бродили по округе и заглядывали во дворы.
Пярьяла подчеркивает, что велосипеды, роботы-газонокосилки и прочие ценные вещи обязательно надо убирать в закрытое помещение, оснащенное охранной системой. «Зимой во дворах обычно ничего не лежит, а летом дорогие грили и прочие вещи, представляющие интерес для воров, часто оставлены без присмотра», – сказал он.
«Обычно у людей с недобрыми намерениями такая легенда, что они иностранцы, приехали искать работу», – рассказал Пярьяла.
Иногда они заходят во двор в надежде, что никого нет дома, а если кто-то все же есть, тогда в оправдание лгут, что хотели спросить дорогу. «Общаясь с хозяином дома, они осматриваются во дворе, оценивая, есть ли там что-то стоящее», – добавил Пярьяла.
Выманивают деньги
По словам Райго Прантса, опыт полиции показывает, что летом наряду с кражами появляется еще одна проблема, связанная с иностранцами. Так, многие из них пытаются продать местным что-то втридорога: например, кастрюли, сковороды, обувь и украшения.
Бывали и случаи, когда у людей пытались мошенническим образом выманить деньги. Совсем недавно одной пожилой жительнице Виймси сказали, будто она поцарапала машину румын своим автомобилем. Разумеется, ничего такого не происходило. «К счастью, ситуацию заметил один прохожий: он вмешался и предотвратил мошенничество. Полиция позже задержала румын в Саку», – рассказал Прантс.
Действуют по схеме
По данным полиции, иностранные злоумышленники нередко действуют по одной и той же схеме. Сначала они пытаются что-либо продать в общественном месте (например, кастрюли), а поскольку большинство людей сейчас не носят с собой наличные, они предлагают снять деньги в банкомате или пойти к потенциальной жертве домой, чтобы расплатиться наличными.
«В прошлом году были случаи, когда именно при такой схеме человек пригласил двух "продавцов" к себе домой, чтобы заплатить за вещи. Пока один занимался сделкой, второй украл из квартиры драгоценности», – рассказал Прантс.
Полиция подчеркивает, что ни в коем случае нельзя приглашать таких людей к себе домой и снимать при них деньги в банкомате.
Как избежать ущерба?
По словам Прантса, в случае подозрительных иностранцев надо сделать так, чтобы они лишились своей анонимности. «Подойдите, спросите, что они здесь ищут. При возможности сфотографируйте номерной знак автомобиля и сразу сообщите в полицию по номеру 112», – посоветовал он.
Также полиция рекомендует задуматься о создании «соседского дозора» и, если есть хоть малейшая возможность, установить дома и во дворе охранную систему.
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла отметил, что обычно люди не проявляют паранойи в отношении подозрительных людей и к таким ситуациям стоит относиться серьезно. «Из публикаций в группах многих общин можно сделать вывод, что за расхаживанием по улицам, которое на первый взгляд кажется безобидным, следовали кражи: иногда мелкие, иногда весьма крупные», – добавил он.
«Самый эффективный способ защитить свое имущество – установить охранную систему, однако стоит помнить, что наиболее эффективна она в зданиях, в которых закрыты двери и окна», – отметил Пярьяла.