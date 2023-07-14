Десятки эстонских хуторян смогут испытать себя в роли «демофермеров»

Вряд ли в Эстонии или в Европе найдется сельхозпроизводитель, который не задумывался бы о том, как климатические изменения влияют на его предприятие. Проще всего пройти обучение, но в качесте «демофермера» каждый сельхозпроизводитель сможет обсудить подходящие ему возможности и решения как с консультантами, так и с представителями других предприятий сельхозсектора.

Целью проекта Climate Farm Demo является ознакомление сельскохозяйственников с дружественными по отношению к климату решениями, а также развитие европейской сети сельскохозяйственных предприятий.

Одной из опорных конструкций проекта и является «демофермер», который готов делиться своим опытом, а также, естественно, и сам получать знания. METK надеется привлечь к проекту как минимум 25 эстонских сельскохозяйственных предприятий. По всей Европе же в проект влечено 1500 сельскохозяйственных фирм.

Для каждого предприятия консультант составляет план действий по адаптации к климатическим изменениям и их смягчению, подходящий именно этому конкретному хозяйству. На учебных семинарах эксперты и консультанты делятся самыми свежими научными наработками и обсуждают то, что уже испытано на практике.

«Призываем к участию те сельхозпредприятия, у которых есть желание вести свой производственный процесс дружественно по отношению к климату. Вы получите доступ к знаниям консультантов и экспертов, а ваш собственный опыт станет примером для других», - сказала представитель METK Ханна Тамсалу.

Она добавила, что в рамках проекта собираются идеи о том, как с технической точки зрения развивать свою деятельность, например, содержание скота, возделывание сельхозкультур, заготовку естественных удобрений, благодаря чему возрастет эффективность и снизятся расходы и воздействие на окружающую среду».

«Демонстрационная ферма показывает предусмотрительность в вопросах воздействия на окружающую среду и связанного с ним законодательства, и быстрее адаптируется к изменению климата», - пояснила Тамсалу.

Одна из основных задач «демофермера» в его деятельности - организация презентационных дней. В то же время для него открывается возможность и самому отправляться в ознакомительные поездки и на презентации.