КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Введение налога на автомобили будет иметь неприятные последствия

Как сообщалось ранее ERR, правительство рассматривает возможность введения налога на первичную регистрацию транспортных средств в размере от 1800 до 2000 евро. При этом ожидается, что средний годовой налог на транспортные средства составит от 100 до 120 евро.
Основная цель введения такого налога заключается в стимулировании покупателей выбирать более экономичные модели автомобилей. Планируется, что новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км будут освобождены от налогообложения. Это предложение направлено на содействие переходу к более экологически чистым автомобилям и способствованию снижения выбросов воздушных загрязнений.
Министр финансов Март Вырклаэв сообщил вчера ERR, что правительство намерено представить план разработки законопроекта о налоге на автомобили на следующей неделе. Postimees председатель правления Эстонского союза автовладельцев Прийт Таммерайд прямо заявил, что профсоюз сделает все возможное, чтобы противостоять введению налога на автомобили.
А если не получится, то автолюбители угрожают до следующих выборов, что о налоге на автомобили во время предвыборной кампании речи не шло, а вместо этого рекомендовалось читать о налогах из уст политиков.
В качестве благородных целей введения налога на автомобили упоминались охрана природы и стремление сократить использование автомобилей в городах, что, безусловно, является отличной новостью для компании Bolt, чьи такси, прокатные автомобили и самокаты становятся для горожан убедительной альтернативой собственному автомобилю.
Фирмы по сбору и переработке металлолома, вероятно, тоже радуются, поскольку давление со стороны закона на избавление от малоиспользуемых автомобилей снижает спрос на них настолько сильно, что владельцу фактически не остается другого варианта, кроме как сдать автомобиль на утилизацию.