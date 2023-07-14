КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Введение налога на автомобили будет иметь неприятные последствия

Как сообщалось ранее ERR, правительство рассматривает возможность введения налога на первичную регистрацию транспортных средств в размере от 1800 до 2000 евро. При этом ожидается, что средний годовой налог на транспортные средства составит от 100 до 120 евро.

Основная цель введения такого налога заключается в стимулировании покупателей выбирать более экономичные модели автомобилей. Планируется, что новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км будут освобождены от налогообложения. Это предложение направлено на содействие переходу к более экологически чистым автомобилям и способствованию снижения выбросов воздушных загрязнений.

Министр финансов Март Вырклаэв сообщил вчера ERR, что правительство намерено представить план разработки законопроекта о налоге на автомобили на следующей неделе. Postimees председатель правления Эстонского союза автовладельцев Прийт Таммерайд прямо заявил, что профсоюз сделает все возможное, чтобы противостоять введению налога на автомобили.

А если не получится, то автолюбители угрожают до следующих выборов, что о налоге на автомобили во время предвыборной кампании речи не шло, а вместо этого рекомендовалось читать о налогах из уст политиков.

В качестве благородных целей введения налога на автомобили упоминались охрана природы и стремление сократить использование автомобилей в городах, что, безусловно, является отличной новостью для компании Bolt, чьи такси, прокатные автомобили и самокаты становятся для горожан убедительной альтернативой собственному автомобилю.