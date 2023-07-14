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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Введение налога на автомобили будет иметь неприятные последствия

rus.postimees.ee
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Продажа подержанных автомобилей.
Продажа подержанных автомобилей. Фото: Elmo Riig
  • Налог на автомобили может ударить, в частности, по сельским жителям
  • Налог на автомобили возмущает Эстонский союз автовладельцев
  • В сельской местности несколько автомобилей в семье часто неизбежны

На связь между ценой пива и выживанием правительства указал великий солдат Швейк, выходец из страны, где пиво является национальным напитком. Эстонский национальный инструмент – автомобиль, поэтому введение налога на автомобили в Эстонии может быть таким же рискованным, как повышение цен на пиво в Чехии.

Как сообщалось ранее ERR, правительство рассматривает возможность введения налога на первичную регистрацию транспортных средств в размере от 1800 до 2000 евро. При этом ожидается, что средний годовой налог на транспортные средства составит от 100 до 120 евро.

Основная цель введения такого налога заключается в стимулировании покупателей выбирать более экономичные модели автомобилей. Планируется, что новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км будут освобождены от налогообложения. Это предложение направлено на содействие переходу к более экологически чистым автомобилям и способствованию снижения выбросов воздушных загрязнений.

Министр финансов Март Вырклаэв сообщил вчера ERR, что правительство намерено представить план разработки законопроекта о налоге на автомобили на следующей неделе. Postimees председатель правления Эстонского союза автовладельцев Прийт Таммерайд прямо заявил, что профсоюз сделает все возможное, чтобы противостоять введению налога на автомобили.

А если не получится, то автолюбители угрожают до следующих выборов, что о налоге на автомобили во время предвыборной кампании речи не шло, а вместо этого рекомендовалось читать о налогах из уст политиков.

В качестве благородных целей введения налога на автомобили упоминались охрана природы и стремление сократить использование автомобилей в городах, что, безусловно, является отличной новостью для компании Bolt, чьи такси, прокатные автомобили и самокаты становятся для горожан убедительной альтернативой собственному автомобилю.

Фирмы по сбору и переработке металлолома, вероятно, тоже радуются, поскольку давление со стороны закона на избавление от малоиспользуемых автомобилей снижает спрос на них настолько сильно, что владельцу фактически не остается другого варианта, кроме как сдать автомобиль на утилизацию.

Как указал Таммерайд, такое развитие событий означает, что налог на автомобили буквально обесценит имущество автовладельцев, сделав его бесполезным.

Хотя причины введения налога основаны на охране природы, необходимо понимать, что налог будет применяться в равной степени как к тем автомобилям, которые находятся в ежедневном использовании, так и к тем, которые большую часть времени стоят на месте, не нагружают движение и не загрязняют природу.

Навряд ли многие люди используют два автомобиля исключительно в качестве средства для хранения своих вещей или имущества.

В большинстве случаев потребность в другом транспортном средстве неизбежна, даже если она возникает не каждый день. Итак, основная мотивация налоговой по-прежнему заключается в том, чтобы каким-то образом получить от народа 120 миллионов евро.

В то же время введение налога может серьезно повлиять на социальную справедливость. В сельской местности доступность общественного транспорта оставляет желать лучшего и без автомобиля обойтись невозможно, тем более, что медицина, школы и другие коммунальные службы переехали в административные центры. Это означает, что сельские жители должны иметь в семье более одной машины, потому что члены семьи передвигаются в разное время и в разных направлениях.

Охрана природы и стремление сократить использование машин  упоминались в качестве целей налога на автомобили, но более пристальный анализ показывает, что это скорее предлог для получения доходов в государственный бюджет.

Таким образом, среднестатистической сельской семье пришлось бы платить вдвое, а то и втрое больше, чем городской семье. Это было бы нечестно, ведь поездки деревенского жителя длиннее и дороже.

Правительство пообещало, что разницу сельских жителей будут учитывать и компенсировать, но, конечно, здесь встает новая проблема – это может сподвигнуть горожан перерегистрировать свои автомобили на адреса загородных домов.

С точки зрения охраны природы гораздо разумнее было бы вместо этого повысить ставки акциза на жидкое топливо - кто больше ездит и загрязняет, тот больше и платит.

Единственная проблема заключается в том, что в Эстонии доля топливных акцизов в налоговых поступлениях государства уже является самой высокой среди стран Европейского союза.

Таким образом, мы находимся в безвыходной ситуации, когда дело доходит до налогообложения автомобилей. Но правительство, наверное, понимает, что народ не откажется от машин. Будет плакать и платить.

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