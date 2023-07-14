В Виймси меняются правила получения места в детском саду

С 1 января следующего года плата за место в детском саду в Виймси повысится. В случае, если оба родителя прописаны в волости, плата за место составит 73 евро, в противном случае – 145 евро.

По словам старейшины Виймси Иллара Леметти, волости одно место в детском саду обходится примерно в 550 евро в месяц, поэтому логично, что льгота предоставляется тем, кто вносит больший вклад в бюджет самоуправления.