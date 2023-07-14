Теннисистку, порвавшую чек с призовыми, отстранили от матчей

Финская федерация тенниса приняла решение дисквалифицировать одну из финалисток на две недели после произошедшего в финале национального первенства среди женщин в одиночном разряде инцидента.
Как явствует из пресс-релиза, теннисистка на глазах у зрителей разорвала врученный ей после финального матча призовой чек. Кроме того, она также разместила видео процесса в Instagram.
По оценке дисциплинарной комиссии федерации, это неспортивное поведение, которое идет вразрез с правилами. Поэтому было принято единогласное решение на две недели отстранить спортсменку от выступлений.
Позже финская федерация тенниса подтвердила MTV, что оштрафованной спортсменкой была Кларисса Блумквист, которая проиграла Элле Хаависто 0–6, 6–4, 4–6 в финале женского одиночного разряда.
Отстранение Блумквист вступило в силу в четверг и завершится 26 июля. 18-летняя теннисистка может обжаловать решение.
Ella Haavisto on Suomen mestari!— Suomen Tennisliitto (@tennisfi) July 2, 2023
🎾 [1] Ella Haavisto - [3] Clarissa Blomqvist 6-0, 4-6, 6-4 pic.twitter.com/gwv92tixh8