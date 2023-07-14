Банк предупреждает: из-за своей доверчивости жители Эстонии теряют десятки тысяч евро

«Если в последние несколько месяцев мы имели дело с отдельными случаями, когда преступники по телефону или в соцсетях предлагали жертве инвестиционную возможность с привлекательным доходом и таким образом выманивали тысячи евро, сейчас мы говорим уже как минимум о пяти случаях в день, то есть число инцидентов выросло в несколько раз. В некоторых случаях доверчивый инвестор терял десятки тысяч евро, которые в основном были направлены в криптовалюту», - сказала руководитель службы безопасности Центра безопасности SEB Кятлин Кукк.

По данным SEB, мошенники, как правило, связываются с жертвой через звонок по телефону, приложение для общения (Viber, Watsapp) и социальные сети, а также можно найти соответствующую рекламу в интернете. Инвестиционное мошенничество можно распознать: аферисты предлагают высокодоходную возможность вложить свои деньги, например, в акции, облигации или криптовалюты. В ходе разговора они стараются оказать давление на жертву, чтобы она как можно быстрее приняла инвестиционное решение, и обещают, что жертва получит долю быстрой прибыли без какого-либо риска.

Как защитить себя?

Для защиты от мошенничества рекомендуется следующее:

Не спешите реагировать - возьмите время, чтобы критически проанализировать предложенную возможность.

Изучите бэкграунд и уточните, что это за человек или организация. Это помогает собрать детали и получить ясность.

Если инвестиционное предложение сделано вам по телефону, в приложении для общения или через социальные сети, это явный признак мошенничества. Такое общение следует немедленно прекратить.

Если у вас запрашивают личные данные, копии документов, банковские реквизиты или пароли, будьте особенно бдительны, их нельзя никому давать.

Перед тем, как совершить перевод или карточную транзакцию, следует убедиться, кому вы отправляете деньги.