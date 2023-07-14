Центристская партия проведет внеочередной съезд в сентябре

На съезде будут представлены региональные члены Центристской партии в соотношении 1:15. Кроме того, делегатами съезда являются члены совета, члены-основатели, десять избранных членов из числа сеньоров, а также представители женской организации KENA и молодежной организации. В общей сложности более тысячи делегатов.

Напомним, что пожертвование бизнесмена Парвела Пруунсильда в размере 300 000 евро, спровоцировавшее скандал, поступило Центристской партии в начале месяца. С ним поговорили как председатель комиссии по финансовому надзору партии Танель Кийк, так и генсекретарь Ханимяги. Пруунсильд заверил, что это поддержка семейной и демографической политики партии. По той же причине Пруунсильд пожертвовал 300 000 евро Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и 400 000 евро - своей партии «Отечество».

Правление обсудило это пожертвование. Благодаря голосам лагеря Михаила Кылварта было принято решение его вернуть. Лагерь председателя партии Юри Ратаса, желавшего принять деньги, по голосам уступил мэру Таллинна.

Ратас в своем письме однопартийцам заявил, что, на его взгляд, причиной возврата пожертвования на самом является борьба за власть внутри партии, и принятое решение наносит ущерб политической организации. «Это свидетельствует о том, что правление партии раскололось - и моя ответственность как председателя партии состоит в том, чтобы сохранить единство партии», - отметил он.