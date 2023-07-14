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Смертельно опасная гонка забрала еще две жизни

rus.postimees.ee
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Байкер, иллюстративное фото.
Байкер, иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Bagu Blanco / PRESSIN

Остров Мэн печально известен своими гонками, в которых за 108 лет погибло 284 человека. Сейчас это число увеличилось – накануне тут погибли еще два гонщика.

Сейчас на острове, расположенном в Ирландском море, ведется подготовка к конце Southern 100, но, к сожалению, для одного участника гонка закончилась, даже не начавшись.

Во вторник вечером один из мотоциклистов, совершая тренировочный заезд, не справился с управлением на трассе и вылетел с дороги. Трагическая авария стала еще более трагичной из-за того, что байк задел судью, находившегося на обочине дороги, который также скончался на месте.

Полиция начала расследование, подробности пока не оглашаются.

Организаторы гонки Southern 100 выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Они также сообщили, что гонка этого года будет отменена из-за трагической аварии, чтобы помочь полицейскому расследованию.

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