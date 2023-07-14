Смертельно опасная гонка забрала еще две жизни

Сейчас на острове, расположенном в Ирландском море, ведется подготовка к конце Southern 100, но, к сожалению, для одного участника гонка закончилась, даже не начавшись.

Во вторник вечером один из мотоциклистов, совершая тренировочный заезд, не справился с управлением на трассе и вылетел с дороги. Трагическая авария стала еще более трагичной из-за того, что байк задел судью, находившегося на обочине дороги, который также скончался на месте.

Полиция начала расследование, подробности пока не оглашаются.