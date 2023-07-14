Пентагон: «Вагнер» больше не будет играть существенной роли в военных действиях

ЧВК «Вагнер» больше не будет играть существенной роли в военных действиях на Украине, подтвердил вчера Пентагон.
«На данном этапе мы не видим, чтобы войска «Вагнера» существенно поддерживали боевые действия в Украине», - заявил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер.
Местонахождение основателя «Вагнера» Евгения Пригожина практически неизвестно, но сделка с Кремлем позволила ему отправиться в изгнание в соседнюю Беларусь.
Райдер сказал, что, по оценкам США, большинство «вагнеровцев» все еще находятся на оккупированной Россией территории Украины.
В среду Россия заявила, что после попытки восстания 23-24 июня российская армия получила от «Вагнера» более 2 000 единиц военной техники, включая танки.