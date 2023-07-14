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Пентагон: «Вагнер» больше не будет играть существенной роли в военных действиях

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Боевик «Вагнер» в Ростове-на-Дону 24 июня.
Боевик «Вагнер» в Ростове-на-Дону 24 июня. Фото: Stringer

ЧВК «Вагнер» больше не будет играть существенной роли в военных действиях на Украине, подтвердил вчера Пентагон.

«На данном этапе мы не видим, чтобы войска «Вагнера» существенно поддерживали боевые действия в Украине», - заявил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер.

Местонахождение основателя «Вагнера» Евгения Пригожина практически неизвестно, но сделка с Кремлем позволила ему отправиться в изгнание в соседнюю Беларусь.

Райдер сказал, что, по оценкам США, большинство «вагнеровцев» все еще находятся на оккупированной Россией территории Украины.

В среду Россия заявила, что после попытки восстания 23-24 июня российская армия получила от «Вагнера» более 2 000 единиц военной техники, включая танки.

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