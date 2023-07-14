Пентагон: «Вагнер» больше не будет играть существенной роли в военных действиях

«На данном этапе мы не видим, чтобы войска «Вагнера» существенно поддерживали боевые действия в Украине», - заявил представитель Министерства обороны США Пэт Райдер.

Местонахождение основателя «Вагнера» Евгения Пригожина практически неизвестно, но сделка с Кремлем позволила ему отправиться в изгнание в соседнюю Беларусь.

Райдер сказал, что, по оценкам США, большинство «вагнеровцев» все еще находятся на оккупированной Россией территории Украины.