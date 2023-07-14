Осенью Институт социальных наук Тартуского университета откроет англоязычную магистерскую программу, цель которой - научить бороться с распространением ложной информации.
Готовьтесь заплатить 14 тысяч евро в год: в Тартуском университете откроется новое магистерское обучение
В ходе обучения будут рассматриваться причины распространения ложной информации и факторы обеспечения и повышения функционирования общества, будет проводиться анализ событий с точки зрения СМИ, коммуникаций, психологии, права, технологий, а также международных отношений и принятия политических решений. Учащиеся также узнают о механизмах влияния и научатся оценивать киберугрозы и геополитический контекст.
Специальность «Дезинформация и социальная устойчивость»
Мест: 20
Бесплатных мест: 2
Длительность обучения: 1 год
Форма обучения: очная
Стоимость: 14 000 евро
Язык обучения: английский
Подача заявлений начинается 1 сентября.
По словам директора Института социальных наук Рагне Кыутс-Клемм, манипулирование информацией - опасное явление, которое стало особенно заметно в последние годы: с победой на выборах Дональда Трампа, Brexit, пандемией и, особенно остро, с войной в Украине.
«Если мы не осознаем опасности, связанные со злонамеренным распространением ложной информации, в демократическом обществе могут произойти неожиданные изменения. Ложная информация может привести к неправильным решениям, которые могут иметь серьезные последствия как для отдельного человека, так и для всего общества, - сказала Кыутс-Клемм. - Нам нужны люди, способные оценить, какие группы населения могут стать объектом информационных манипуляций, и повысить устойчивость общества».
На основе годовой платной магистерской программы обучение пройдут специалисты и должностные лица сферы связи, государственного управления и обороны, а также активисты неправительственных организаций и аналитических центров, соприкасающиеся в своей работе с фактами распространения ложной информации и манипулированием информацией.