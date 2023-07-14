Готовьтесь заплатить 14 тысяч евро в год: в Тартуском университете откроется новое магистерское обучение

В ходе обучения будут рассматриваться причины распространения ложной информации и факторы обеспечения и повышения функционирования общества, будет проводиться анализ событий с точки зрения СМИ, коммуникаций, психологии, права, технологий, а также международных отношений и принятия политических решений. Учащиеся также узнают о механизмах влияния и научатся оценивать киберугрозы и геополитический контекст.

Специальность «Дезинформация и социальная устойчивость» Мест: 20 Бесплатных мест: 2 Длительность обучения: 1 год Форма обучения: очная Стоимость: 14 000 евро Язык обучения: английский Подача заявлений начинается 1 сентября.

По словам директора Института социальных наук Рагне Кыутс-Клемм, манипулирование информацией - опасное явление, которое стало особенно заметно в последние годы: с победой на выборах Дональда Трампа, Brexit, пандемией и, особенно остро, с войной в Украине.

«Если мы не осознаем опасности, связанные со злонамеренным распространением ложной информации, в демократическом обществе могут произойти неожиданные изменения. Ложная информация может привести к неправильным решениям, которые могут иметь серьезные последствия как для отдельного человека, так и для всего общества, - сказала Кыутс-Клемм. - Нам нужны люди, способные оценить, какие группы населения могут стать объектом информационных манипуляций, и повысить устойчивость общества».