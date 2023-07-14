В Таллинне откроется вторая стена для легального граффити.

В мае 2022 года в Таллинне на бетонной стене виадука на Пярнуском шоссе была открыта первая стена для легального нанесения граффити, а уже завтра, 15 июля, опытные художники и интересующиеся искусством ребята распишут стену, расположенную неподалеку от Пальяссааре-теэ, 2, в Пыхья-Таллинне.

«По расположенной рядом с Пальяссааре-теэ стене для легальной росписи можно судить о том, что граффити остается популярным среди молодежи, а потребность в наличии мест для легальной настенной росписи высока. Между граффити и пачканьем стен краской большая разница - надеемся, что создание подобных возможностей поспособствует сокращению числа нелегальных граффити на общественной и частной собственности в городском пространстве», - сказал вице-мэр Тийт Терик.

Стена для легального граффити будет доступна для всех заинтересованных в любое время. Там в безопасных условиях попрактиковаться и выразить себя смогут и те, кто только открыл для себя увлечение граффити, и опытные художники в области streetart. Стена для легального граффити не ограничивает творчества художников и поддерживает стремление к выражению своего мнения. Художник может нарисовать изображение, которое впоследствии смогут перекрыть своим рисунком другие – таким образом функционирует легальная стена для граффити. С инструкцией по использованию стены можно ознакомиться на месте.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в районе за последние два года развилось активное сотрудничество с художниками, работающими в этой технике. «Прежний опыт показывает, что интерес молодежи к граффити растет. Стена для легального нанесения граффити создает возможность для самовыражения, и я надеюсь, что это сократит появление рисунков в неподходящих для этого местах», - сказала Пихлап.