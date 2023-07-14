Департамент статистики: строители остались без работы

По данным краткосрочной статистики рынка труда Департамента статистики, в июне было зарегистрировано меньше трудовых отношений, чем в том же месяце прошлого года. В то время как в строительстве и смежных видах деятельности наблюдается основной спад, есть и отрасли, в которых число трудовых отношений выросло по сравнению с прошлым годом, сообщил департамент.
«Июньские данные краткосрочной статистики рынка труда показывают, что, хотя число трудовых отношений выросло, как это обычно бывает в летние месяцы, число как новых, так и прекращенных трудовых отношений все больше отстает от уровня прошлых лет. Оба показателя в июне были ниже, чем в предыдущие два года. Общее количество новых рабочих мест в настоящее время также ниже, чем в том же месяце прошлого года. Количество трудовых отношений сократилось во всех уездах», - сказала Кадри Рооталу, специалист по анализу данных департамента.
По ее словам, среди отраслей выделяются строительство и смежные виды деятельности, где число трудовых отношений снизилось. Наибольшее падение общей занятости произошло в сфере строительства зданий, где в июне было создано более чем на 800 рабочих мест меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с прошлым годом количество рабочих мест сократилось также в частном строительстве и в сфере строительной инженерии.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом сократилось число занятых в таких видах деятельности, связанных со строительством, как архитектурная и инженерная деятельность, где в этом году было занято примерно на 300 человек меньше, а также в сфере транспорта и складирования. «С начала 2023 года также наблюдается снижение активности в сфере недвижимости. Именно ближайшие месяцы покажут, являются ли наблюдаемые нами изменения кратковременными или же наступил тот спад в строительстве, которого мы опасались», - сказала Рооталу.
«В обрабатывающей промышленности значительное снижение занятости произошло уже осенью-зимой, а в последние месяцы численность занятых стабилизировалась на низком уровне. В сфере информации и коммуникаций высокие темпы роста занятости, наблюдавшиеся в предыдущие годы, замедлились, и количество рабочих мест в июне этого года лишь незначительно превышает показатели того же месяца в 2022 году», - заявила она.
В то же время она отметила, что есть секторы, в которых дела идут хорошо и где количество рабочих мест выше, чем в предыдущие годы. «К ним относятся финансовая и страховая деятельность, а также отрасли, связанные с туризмом, такие как услуги размещения и питания, туристические агентства и авиаперевозки. Среди более мелких сфер деятельности число работников в последнее время увеличилось в таких секторах, как ветеринарная деятельность и фармацевтика», - перечислила специалист по анализу данных.