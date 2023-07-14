Департамент статистики: строители остались без работы

«Июньские данные краткосрочной статистики рынка труда показывают, что, хотя число трудовых отношений выросло, как это обычно бывает в летние месяцы, число как новых, так и прекращенных трудовых отношений все больше отстает от уровня прошлых лет. Оба показателя в июне были ниже, чем в предыдущие два года. Общее количество новых рабочих мест в настоящее время также ниже, чем в том же месяце прошлого года. Количество трудовых отношений сократилось во всех уездах», - сказала Кадри Рооталу, специалист по анализу данных департамента.

По ее словам, среди отраслей выделяются строительство и смежные виды деятельности, где число трудовых отношений снизилось. Наибольшее падение общей занятости произошло в сфере строительства зданий, где в июне было создано более чем на 800 рабочих мест меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с прошлым годом количество рабочих мест сократилось также в частном строительстве и в сфере строительной инженерии.