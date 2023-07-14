За полгода в Эстонию приехало почти 200 тысяч граждан России

Из всех въезжавших в страну, 153 014 случая были связаны с гражданами России, имеющими вид на жительство в Эстонии.

Более трех четвертей (почти 77 процентов) российских граждан, прибывших в Эстонию, имели эстонское вид на жительство. Кроме того, 11,2 процента российских граждан имели вид на жительство в другой стране-члене Европейского союза.

8,4 процента граждан России приехали в Эстонию по краткосрочной визе, 2,2 процента имели долгосрочную визу, а в 1,2 процентах случаев это был случай иного законного основания, например член семьи гражданина Европейского союза, лицо с двойным гражданством или обладатель дипломатического удостоверения личности.