К срочной службе в Силах обороны приступит свыше 2200 человек

Департамент оборонных ресурсов призовет в период с 17 по 19 июля на срочную службу в Силы обороны более 2200 человек, в том числе в армию отправятся служить 39 компаний друзей и 41 компания одноклассников.
Генеральный директор департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески сказала, что в этом году вместе с друзьями или одноклассниками отправляются служить свыше 600 молодых людей, что показывает волю юношей осознанно вносить армейскую службу в свои жизненные планы, при этом стараться пройти ее при первой возможности и сделать это в хорошо знакомой компании.
По словам Раннавески, позитивно и то, что все больше и больше юношей отправляются на срочную службу в добровольном порядке.
«Доля добровольно отправляющихся служить юношей по-прежнему растет, в этот раз во время июльского призыва она составит рекордный показатель в 71 процент», - заметила Раннавески.
Срок срочной службы призванных в июле молодых людей составит 11 месяцев. За это время из них будут подготовлены командиры, различные специалисты, водители. Июльские призывники будут служить в 1-й пехотной бригаде, 2-й пехотной бригаде, в батальоне тылового обеспечения, в штабном батальоне и батальоне связи, в артиллерийском дивизионе, в командовании сил специальных операций, в киберкомандовании, на военно-морском флоте, в военной полиции и в командовании сил поддержки.
Большинство отправляющихся служить молодых людей имеет как минимум среднее образование и водительские права категории B. Среди начинающих службу есть и 36 девушек. 11 человек прибудут для прохождения срочной службы из-за рубежа.
Основой обороноспособности эстонского государства является выучка армии резервистов, которая начинается со срочной службы. Во время прохождения срочной службы приобретаются основные знания и навыки в области гособороны, а также прививается умение работать в качестве единой команды.
Призыв в Силы обороны Эстонии проводится трижды в год. Следующий призыв будет проведен в октябре.