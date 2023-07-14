К срочной службе в Силах обороны приступит свыше 2200 человек

Генеральный директор департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески сказала, что в этом году вместе с друзьями или одноклассниками отправляются служить свыше 600 молодых людей, что показывает волю юношей осознанно вносить армейскую службу в свои жизненные планы, при этом стараться пройти ее при первой возможности и сделать это в хорошо знакомой компании.

По словам Раннавески, позитивно и то, что все больше и больше юношей отправляются на срочную службу в добровольном порядке.

«Доля добровольно отправляющихся служить юношей по-прежнему растет, в этот раз во время июльского призыва она составит рекордный показатель в 71 процент», - заметила Раннавески.

Срок срочной службы призванных в июле молодых людей составит 11 месяцев. За это время из них будут подготовлены командиры, различные специалисты, водители. Июльские призывники будут служить в 1-й пехотной бригаде, 2-й пехотной бригаде, в батальоне тылового обеспечения, в штабном батальоне и батальоне связи, в артиллерийском дивизионе, в командовании сил специальных операций, в киберкомандовании, на военно-морском флоте, в военной полиции и в командовании сил поддержки.

Большинство отправляющихся служить молодых людей имеет как минимум среднее образование и водительские права категории B. Среди начинающих службу есть и 36 девушек. 11 человек прибудут для прохождения срочной службы из-за рубежа.

Основой обороноспособности эстонского государства является выучка армии резервистов, которая начинается со срочной службы. Во время прохождения срочной службы приобретаются основные знания и навыки в области гособороны, а также прививается умение работать в качестве единой команды.