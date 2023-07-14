Фото ⟩ «Фортуна улыбнулась в нужный момент»: житель Эстонии выиграл в лотерею автомобиль

Житель Тарбья Мадис Пеннонен, который выиграл в лотерее Coop автомобиль Toyota RAV4, сказал, что удача улыбнулась ему как нельзя кстати: «Я сейчас как раз пешеход».
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31-летний Мадис Пеннонен решил участвовать в розыгрышах вместо того, чтобы собирать деньги в системе бонусных баллов Coop, как только появилась такая возможность. «Я все-таки надеялся, что, может быть, мне повезет, - сказал он. - Хотя мы с друзьями обсуждали, что не знаем никого, кто когда-либо действительно выигрывал что-то крупное. Но теперь мы знаем, что это не сказка».