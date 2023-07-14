Фото ⟩ «Фортуна улыбнулась в нужный момент»: житель Эстонии выиграл в лотерею автомобиль

31-летний Мадис Пеннонен решил участвовать в розыгрышах вместо того, чтобы собирать деньги в системе бонусных баллов Coop, как только появилась такая возможность. «Я все-таки надеялся, что, может быть, мне повезет, - сказал он. - Хотя мы с друзьями обсуждали, что не знаем никого, кто когда-либо действительно выигрывал что-то крупное. Но теперь мы знаем, что это не сказка».

Пеннонен некоторое время назад ездил на BMW, но недавно продал машину и стал пешеходом. «Фортуна действительно улыбнулась в нужный момент», - радуется он. Выигранную Toyota RAV4 он считает очень хорошей машиной, ведь на ней комфортно ездить как в городе, так и за городом. «Я часто вижу их на улице. Так что это хорошая машина, если люди ее покупают».