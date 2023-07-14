Елена Вяльбе о Международной федерации лыжного спорта: меня это больше не интересует

Напомним, в конце мая FIS приняла решение о том, что российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях в предстоящем сезоне. Но при этом FIS планирует осенью встретиться с представителями стран-агрессоров, чтобы обсудить условия, при которых их спортсмены могут вернуться на международную арену.

Хотя такие сообщения настораживают западный мир, как выясняется, россиян они тоже не радуют.

«Они могут говорить сколько угодно. Меня это больше не интересует. Пусть обсуждают, — отрезала Вяльбе. - Я на 100% уверена, что ничего хорошего из этого заседания не выйдет».

В прошлом лыжные функционеры, основываясь на рекомендациях Международного олимпийского комитета, намекали, что одним из условий возвращения россиян, вероятно, будет участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Это также то, что заставило Вяльбе занервничать.