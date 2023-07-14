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В возрастной категории 80+ установлен рекорд Эстонии!

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Спортсмены-бегуны, Айно Туулинг в первом ряду справа.
Спортсмены-бегуны, Айно Туулинг в первом ряду справа. Фото: Kadri Kuusik, Facebook

В среду, 12 июля, на соревнованиях в Вильянди Айно Туулинг установила новый рекорд Эстонии в беге на 5 км в возрастной категории старше 80, сообщает Rus.ERR.

Туулинг, которой также принадлежит рекорд в возрастной категории 75 лет, финишировала со временем 35.53,54, передает Marathon100.com.

В забеге VAK Staier победу одержал Мортен Сихт с результатом 15.08,77, за ним следуют Андрус Вахер (18.11,24) и Стево Вяли (18.20,54). Среди женщин самой быстрой была Хелен Янисоо, показавшая время 21.30,77. Серебро завоевала Кайре Роосалк (22.34,24), бронзу - Яника Рохтла (22.42,79).

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