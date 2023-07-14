Видео ⟩ «Он встречает и провожает каждый паром»: пес Мымсик покорил сердца людей

Маленькая белая собачка по кличке Мымсик - береговой патруль Кихну: пес уже много лет встречает в порту паромы. С точностью до минуты он оказывается на месте и приветствует прибывающих на остров и провожает покидающих Кихну.

«Я не могу представить порт Кихну без этой собаки! Мымсик встречает каждый паром. Откуда он узнает, когда паром прибудет, старый пес не говорит!» - удивляется житель Кихну. «Суперпес, который знает, как встречать и провожать!» - констатирует еще один из местных жителей. В соцсетях также можно найти множество фотографий, на которых местные жители позируют с легендарной собакой в порту и в его окрестностях.

В комментариях некоторые интересуются, есть ли у собаки хозяин. «Но, может быть, он ждет кого-то из близких, того, кто умер», - предполагают комментаторы. «Я думаю, что он ждет человека, которого больше нет», - утверждает другой. По словам местных жителей, у собаки все-таки есть хозяин, и он живет всего в нескольких сотнях метров от порта.

Однако Мымсик - не исключительно портовая собака: на самом деле маленький белый пушистый комочек патрулирует весь остров. Если утром его можно увидеть в порту, где он приветствует прибывающих на остров, через мгновение он уже будет находиться в нескольких километрах от порта и изучать обстановку у местного магазина Kurase.

«Он настоящий путешественник, в одиночку может пройти десятки километров! - говорит один из дачников острова Кихну. - Мы видели, как он встречал людей в порту, позже он был перед магазином, а в следующий момент уже оказывался во дворе дома, где играл с нашей собакой! Когда мы покидали остров, было приятно снова увидеть, как он провожает нас в порту. Я с нетерпением жду еще одной поездки на Кихну только из-за Мымсика!»

Одно можно сказать наверняка: Мымсик не оставит равнодушным ни одного жителя или гостя острова.