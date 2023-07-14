Видео ⟩ «Он встречает и провожает каждый паром»: пес Мымсик покорил сердца сердца людей

Маленькая белая собачка по кличке Мымсик похожа на патруль Кихну: пес уже много лет посещает порт и встречает прибывающие паромы. С точностью до минуты он будет в порту и будет встречать прибывающих на остров, а позже провожать покидающих Кихну.

«Я не могу представить порт Кихну без этой собаки! Мымсик встречает каждый паром, откуда он узнает, когда паром прибудет, старый пес не говорит!» - удивляются жители Кихну. «Суперпес, который знает, как встречать и провожать!» - констатирует один из местных жителей. В соцсетях также можно найти множество фотографий, на которых местные жители позируют с легендарной собакой как в порту, так и в его окрестностях.

В комментариях некоторые интересуются, есть ли у собаки хозяин. «Но, может быть, он ждет кого-то из близких, кто умер», - предполагают комментаторы, почему собака встречает каждый прибывающий паром. «Я думаю, что он ждет определенного человека, которого больше нет», - утверждает другой. По словам местных жителей, у собаки все-таки есть хозяин, и он живет всего в нескольких сотнях метров от порта.

Однако Мымсик - это не исключительно портовая собака, на самом деле маленький белый пушистый комочек патрулирует весь остров. Если утром его можно увидеть в порту, где он приветствует прибывающих на остров, через мгновение он уже будет находиться в нескольких километрах от порта и изучать обстановку у местного магазина Kurase.

«Он настоящий путешественник, в одиночку может пройти десятки километров! - говорит один из дачников острова Кихну. - Мы видели, как он встречал людей в порту, позже он был перед магазином, а в следующий момент он уже был во дворе дома, где играл с нашей собакой! Когда мы покидали остров, было приятно снова увидеть, как он провожает нас в порту. Я с нетерпением жду еще одной поездки на Кихну только из-за Мымсика!»

Одно можно сказать наверняка: Мымсик не оставит равнодушным ни одного жителя или гостя острова.