Нынешний урожай клубники собран, начинать заботиться о следующем нужно прямо сейчас

Эти срезанные листья не стоит отправлять в компост. Или сожгите их, или выкиньте в контейнер для сбора биоотходов.

Старые листья следует срезать или подстригать сразу после завершения периода урожая, чтобы растения смогли еще этим летом нарастить новые листья и встретить зиму более сильными. Эту работу нужно сделать не позднее середины августа. У тех растений, что были посажены нынешней весной, листья срезать не нужно.

Посольку куст клубники дает хороший урожай в течение максимум четырех лет, те растения, что старше этого возраста, следует выкопать и посадить новые.

Теперь еще раз внимательно осмотрите кустики и выросшие при них дочерние побеги. Если хотите сами вырастить новые растения, позвольте дочерним побегам в необходимом количестве самостоятельно нарастить сильные корни, а все остальные побеги срежьте, чтобы они понапрасну не истощали растение.