Нынешний урожай клубники собран, начинать заботиться о следующем нужно прямо сейчас

Нынешний урожай клубники уже съеден? Тогда cамая пора предпринимать действия во благо урожая следующего года. В самую первую очередь осмотрите свои растения, и если вы увидите красные точечки на листьях, или каким-то другим образом подпорченные листья, разумнее всего будет для предотвращения распространения заболевания срезать старые листья.
Эти срезанные листья не стоит отправлять в компост. Или сожгите их, или выкиньте в контейнер для сбора биоотходов.
Старые листья следует срезать или подстригать сразу после завершения периода урожая, чтобы растения смогли еще этим летом нарастить новые листья и встретить зиму более сильными. Эту работу нужно сделать не позднее середины августа. У тех растений, что были посажены нынешней весной, листья срезать не нужно.
Посольку куст клубники дает хороший урожай в течение максимум четырех лет, те растения, что старше этого возраста, следует выкопать и посадить новые.
Теперь еще раз внимательно осмотрите кустики и выросшие при них дочерние побеги. Если хотите сами вырастить новые растения, позвольте дочерним побегам в необходимом количестве самостоятельно нарастить сильные корни, а все остальные побеги срежьте, чтобы они понапрасну не истощали растение.
И уже после этого наступит время для применения осенних удобрений. Клубника, как и другие ягоды, нуждаются в осенних удобрениях уже сразу после сбора урожая, так как цветочные почки будущего года начинают развиваться у растений уже во второй половине лета текущего сезона.