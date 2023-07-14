Штурман Эсапекки Лаппи: «ралли Эстония» не слишком сложное, особенно если ты из Финляндии

«Ралли Эстонии — не очень сложная гонка, особенно если вы из Финляндии и привыкли к кочкам и ухабам, — сказал штурман Лаппи. - С точки зрения штурмана, это ралли, состоящее из длинных прямых отрезков с некоторыми более сложными участками, которые обычно идут подряд. Местные широкие дороги относительно простые по сравнению с трассами Сардинии и Португалии».

Лаппи и Ферм в этом году показали очень хорошую скорость за рулем Hyundai, заняв третье место в Хорватии и Португалии и второе место в Италии. На самом деле, они боролись за первые места в Мексике и Кении, но там им не удалось сохранить до конца лидерские позиции. В данный момент они на шестом месте в серии чемпионата мира с 69 очками.