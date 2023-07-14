Подсобное здание кладбища стоит несколько сотен тысяч евро

На данный момент посетителям кладбища Вана-Пеэтри на улице Пуйестеэ приходится обходиться без полноценного туалета, к концу года должно появиться подсобное здание стоимостью 204 000 евро, где, помимо туалета, будет также будет гараж и дровяной сарай.

Пока что на кладбище облегчить нужду возможно только на свежем воздухе, однако Тартуская городская администрация объявила, что они признали предложение компании OÜ Planeedi Ehitus, победившим в государственном тендере на строительство вспомогательного здания.

Помощник мэра Раймонд Тамм не смог сказать, когда начнутся работы, так как городская управа не подписала договор с застройщиком и еще есть время оспорить строительство.

По плану подсобное помещение площадью 64 квадратных метра будет находиться во дворе административного здания Вана-Пеэтри кладбища. Управляющий тартускими кладбищами Калле Воогла, сообщил, что в здании будут храниться инструменты, а поскольку контора отапливается печкой, там будут храниться и дрова.

Туалетное помещение будет современными. Чтобы освободить место для вспомогательного здания, будет снесен сарай рядом с офисом.

На вопрос, насколько приличным может быть туалет за 204 000 евро, Воогла ответил, что будет красивое каменное здание с канализацией и отопительными помещениями. «Коммуникации удорожают здание. Однако без них это не соответствовало бы требованиям", - сказал он.

На фото глава кладбища Раади Калле Воогла. Фото: Signe Oidekivi

Воогла говорит, что в какой-то момент они попытаются внести свой вклад в ремонт офисного здания: «Но бюджет ограничен, и мы делаем в соответствии с приоритетами», – добавил он.