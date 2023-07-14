В Нымме неизвестные закинули электросамокаты на дерево

22 марта Postimees писал, что Bolt разработал систему фотографирования, которая использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы определить, в каком положении находится самокат в конце поездки и правильно ли он припаркован. ИИ просматривает изображения и оценивает, насколько хорошо припарковано это средство передвижения.

25 июня руководитель сферы аренды электросамокатов предприятия Bolt Александр Лилишенцев заявил, что электросамокаты должны быть припаркованы параллельно дороге, а не не поперек нее. При парковке необходимо следить, чтобы электросамокат не блокировал ворота и другие проходы. На тротуаре должно оставаться достаточно места для других участников дорожного движения. По его словам, Bolt рекомендует оставлять самокаты на зарядных станциях или на специальных стоянках.