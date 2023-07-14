Фото ⟩ Водитель проигнорировал дорожный знак и спровоцировал ДТП

В 9.42 в полицию сообщили, что в Раквере на улице Куггла произошла авария. По предварительным данным, 23-летняя женщина, сидевшая за рулем Renault Talisman, проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в ехавший по главной дороге автомобиль Nissan, за рулем которого был 68-летний мужчина.