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Фото ⟩ Водитель проигнорировал дорожный знак и спровоцировал ДТП

Март Рауба
, журналист
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Фото: Erakogu

В пятницу, 14 июля, утром в Раквере на улице Кунгла произошло ДТП, в результате которого одного человека доставили в больницу. 

В 9.42 в полицию сообщили, что в Раквере на улице Куггла произошла авария. По предварительным данным, 23-летняя женщина, сидевшая за рулем Renault Talisman, проигнорировала знак «Уступи дорогу» и врезалась в ехавший по главной дороге автомобиль Nissan, за рулем которого был 68-летний мужчина.  

Пассажирка Renault была доставлена в больницу. 

Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. 

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